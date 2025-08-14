Lanzan estrategia para combatir al gusano barrenador

México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció que contratará a más de 100 egresados de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), especializados en zootecnia y parasitología agrícola, para integrarlos al equipo de acciones de barrido sanitario en el sur-sureste del país contra la plaga de gusano barrenador del ganado (GBG).

La dependencia dirigida por Julio Berdegué Sacristán, informó que el propósito de esta colaboración es avanzar hacia la erradicación, en el menor tiempo posible, del GBG.