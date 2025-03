Liberan a niño encarcelado en Chenalhó

La Fiscalía General del Estado inició la investigación en torno a los hechos descritos a través de redes sociales, donde se mencionó el encarcelamiento, de menores de edad junto a sus padres, en la comunidad Polhó, municipio de Chenalhó, por conflictos comunitarios.





Al respecto, se emitieron las medidas de protección y cautelares correspondientes, con la finalidad de resguardar la integridad física de las víctimas, las cuales, cabe señalar, ya fueron liberadas y se encuentran en buen estado de salud.





No obstante lo anterior, la Fiscalía de Justicia Indígena continuará con las indagatorias, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan, ya que cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de las personas no debe tolerarse, aún cuando se alegue la aplicación de los llamados "usos y costumbres", mismos que no pueden contraponerse al orden jurídico vigente.





Cabe señalar, que en la liberación de la familia, tuvieron intervención el Presidente Municipal de Chenalhó y la Delegación de Gobierno.





La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de velar por el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en la entidad, ponderando en todo momento el interés superior de la niñez.