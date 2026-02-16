Libros de texto no son patrimonio de una persona: CSP

México.- "Los libros de texto no son patrimonio de una persona", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó del cese de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativos.

En su conferencia mañanera de ayer lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aceptó que Arriaga no estaba de acuerdo en modificaciones a los libros de texto, además que se pronunció sobre el ofrecimiento que le hicieron para irse como representante de México a otro país.