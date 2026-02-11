Llama CSP a mantener la calma ante brote de sarampión

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos están vacunados contra el sarampión, por ello, hizo un llamado a mantener la calma, ya que la Estrategia para controlar los brotes de esta enfermedad funciona, como sucedió en Chihuahua, además de que hay 28 millones de vacunas disponibles en 21 mil 154 puntos en todo el país y cuya ubicación puede consultarse en dondemevacuno.salud.gob.mx.