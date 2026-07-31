Llama Sheinbaum a marinos a defender la soberanía

En Alvarado, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presidió la graduación de 211 ingenieros guardiamarina de la Heroica Escuela Naval Militar Generación 2022-2026 de la Secretaría de Marina, a quienes felicitó por el rango alcanzado y recordó que el pueblo de México cree y confía en ellos, ya que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de defender la soberanía, proteger a las y los mexicanos y honrar a la patria con valores.



