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Llama Sheinbaum a marinos a defender la soberanía

Julio 31 del 2026
Sheinbaum encabeza la graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Cortesía
Sheinbaum encabeza la graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Cortesía

En Alvarado, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presidió la graduación de 211 ingenieros guardiamarina de la Heroica Escuela Naval Militar Generación 2022-2026 de la Secretaría de Marina, a quienes felicitó por el rango alcanzado y recordó que el pueblo de México cree y confía en ellos, ya que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de defender la soberanía, proteger a las y los mexicanos y honrar a la patria con valores.


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