Llaman a CNTE a detener paro nacional

México.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que no realice el paro nacional que anunció, previo al inicio del Mundial de Futbol.

"Tenemos mucho diálogo con ellos, de que no hay la necesidad de irse a un paro. Desde nuestro punto de vista no es necesario, estamos abiertos siempre al diálogo, también la Secretaría de Gobernación ha participado en todos estos encuentros; tenemos más de 140 reuniones a lo largo del año, hemos tenido y tenemos una agenda de trabajo permanente", dijo.



