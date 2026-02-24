Llaman a mantener el arraigo a México como inspiración

México.- Durante la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que se debe seguir fomentando el patriotismo atesorando con orgullo la esencia de nuestro origen y de nuestras raíces.

"Mantengamos este arraigo nacional como la fuente de inspiración... Contemplar la majestuosidad de nuestra gloriosa bandera, ondear con los vientos de paz, libertad y justicia en cada rincón de nuestro suelo patrio y en todas las naciones del mundo donde nos representan", aseveró ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Campo Deportivo Militar "Marte" en la Ciudad de México.