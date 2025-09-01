Llega a México el primer frente frío de la temporada 2025-2026





El Servicio Meteorológico Nacional informó que este 1 de septiembre ingresó al país el primer frente frío de la temporada, impulsado por una masa de aire proveniente de Estados Unidos. El sistema se mantendrá de forma estacionaria en el norte de México, con rachas de viento de 40 a 60 km/h que provocarán un descenso en las temperaturas de la región fronteriza.

El fenómeno también traerá lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en otras zonas del país, especialmente en el litoral del Pacífico, del Golfo y la Península de Yucatán, persistirán temperaturas extremas de hasta 45 grados centígrados.



