Lo más importante es defender proyecto de nación: CSP

Septiembre 13 del 2025
Al encabezar La Transformación Avanza desde San Luis Potosí, como parte de su gira de rendición de cuentas, Sheinbaum Pardo declaró que lo más importante es defender el proyecto de nación y que no regrese “el pasado de corrupción”. 

 

