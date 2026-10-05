Lo que buscamos es igualdad para las mujeres: CSP

CdMx.- Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, como la primera mujer presidenta, lo que se busca es ayudar, proteger, promover, empoderar y generar autonomía para todas las mujeres mexicanas, así como construir un México con mayor igualdad; por ello, a través de la Secretaría de las Mujeres, se implementan estrategias como la creación de Centros Libre, que a la fecha han brindado más de 1.4 millones de servicios a 656 mil 344 mujeres, en tanto que el delito de feminicidio registra una disminución histórica del 36 por ciento en el promedio diario.



