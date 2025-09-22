﻿﻿
Lobos de Chiapas estrena nuevos grados

Septiembre 22 del 2025
Selección Lobos de Chiapas realizó la evaluación de grados menores en la capital chiapaneca. Cortesía
La Selección Lobos de Chiapas vivió una jornada llena de emociones y logros durante la evaluación de grados menores, en la que más de 100 artemarcialistas mostraron sus avances técnicos y disciplina. El evento tuvo lugar en Tuxtla Gutiérrez y fue encabezado por el sinodal Erik Sosa José, coordinador de Tae Kwon Do Panamericano en Veracruz, quien viajó a la capital chiapaneca para supervisar el proceso y otorgar el visto bueno a los nuevos grados.




