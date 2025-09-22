Lobos de Chiapas estrena nuevos grados

La Selección Lobos de Chiapas vivió una jornada llena de emociones y logros durante la evaluación de grados menores, en la que más de 100 artemarcialistas mostraron sus avances técnicos y disciplina. El evento tuvo lugar en Tuxtla Gutiérrez y fue encabezado por el sinodal Erik Sosa José, coordinador de Tae Kwon Do Panamericano en Veracruz, quien viajó a la capital chiapaneca para supervisar el proceso y otorgar el visto bueno a los nuevos grados.











