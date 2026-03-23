Localizan a 7 electricistas desaparecidos

San Luis Potosí.- La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por la no localización de siete personas en el municipio de Matehuala, tras recibir la denuncia correspondiente y confirmar que se perdió contacto con ellas el pasado 21 de marzo.

De manera inmediata, agentes de la Policía de Métodos de Investigación iniciaron las indagatorias y desplegaron un operativo de búsqueda en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP). A estas acciones se sumaron 520 elementos del Ejército y de la Guardia Civil Estatal, quienes realizan recorridos con apoyo de vehículos todo terreno y dos helicópteros.