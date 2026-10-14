Mantiene Simón en alerta a BCS

La Paz.- Ante la trayectoria errática del huracán Simón, categoría 1, y su posible aproximación a Baja California Sur, autoridades estatales activaron el monitoreo permanente del fenómeno y se declararon en etapa preventiva ante el pronóstico de lluvias para los próximos días.

Autoridades convocaron a sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, en la que representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que el ciclón se mantiene al sur de la entidad y que su evolución requiere vigilancia ante posibles cambios en su trayectoria y en su categoría.



