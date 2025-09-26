Marchan a 11 años de la desaparición de los 43

México.- Con motivo de la conmemoración por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ayer por la tarde se llevó a cabo una manifestación sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX) que partió desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantuvo un despliegue de elementos de tránsito y de seguridad para encauzar el avance de los contingentes y minimizar el impacto en la movilidad. Se previó que las afectaciones viales se presentaran hasta que los manifestantes arriben a la Plaza de la Constitución.