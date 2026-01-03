María Corina Machado proclama "la hora de la libertad" tras captura de Maduro





La líder opositora María Corina Machado reaccionó a la detención de Nicolás Maduro al asegurar que "llegó la hora de la libertad" para Venezuela. Afirmó que el mandatario enfrentará a la justicia internacional y llamó a iniciar de inmediato una transición democrática, reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo del país.

Machado exhortó a los venezolanos dentro y fuera del territorio nacional a mantenerse organizados, movilizados y vigilantes para consolidar un cambio político definitivo. En tanto, la Organización de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la escalada de tensiones tras la acción militar de Estados Unidos; el secretario general António Guterres advirtió que los hechos sientan un precedente peligroso y pidió respetar el derecho internacional, además de impulsar un diálogo inclusivo que garantice los derechos humanos y la estabilidad regional.



