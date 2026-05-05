Maru Campos critica respaldo Federal a Rocha

México.- La Gobernadora de Chihuahua volvió a remarcar la frase que dijo la semana pasada, en relación a que "vámonos enterando quién es quién", al señalar que mientras en la entidad se combate al narcotráfico y se habla mal por desmantelar un narcolaboratorio, al otro, en este caso el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, se le defiende a capa y espada.

"A uno se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegué a las familias, a nuestros niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada. Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién", dijo este martes la gobernadora Maru Campos.