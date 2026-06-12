Mejor indaguen dónde están nuestros hijos: Madres

México.- Doña Vicky, madre buscadora e integrante del Colectivo Manos Buscadoras, le pide a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no dejar que las autoridades se distraigan con la investigación acerca del presunto apoyo recibido con el fin de ir a la Ciudad de México.

A través de X, le ofreció a la mandataria federal una explicación. "Yo le digo. Llegamos de la misma forma que llegamos a cada búsqueda: Con los pesos contados, cansadas, con hambre, rezando y sin saber si comeremos. Pero ahí estábamos, luchando como cada día".



