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Mejor indaguen dónde están nuestros hijos: Madres

Junio 12 del 2026
Diferentes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se manifiestan en la capital del país. El Universal
Diferentes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se manifiestan en la capital del país. El Universal

México.- Doña Vicky, madre buscadora e integrante del Colectivo Manos Buscadoras, le pide a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no dejar que las autoridades se distraigan con la investigación acerca del presunto apoyo recibido con el fin de ir a la Ciudad de México.

A través de X, le ofreció a la mandataria federal una explicación. "Yo le digo. Llegamos de la misma forma que llegamos a cada búsqueda: Con los pesos contados, cansadas, con hambre, rezando y sin saber si comeremos. Pero ahí estábamos, luchando como cada día".


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