México aportó un 60 % en reducciónde la pobreza en AL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en México hay crecimiento económico con distribución de la riqueza, lo que se demuestra en que, de acuerdo con datos recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2024 el país aportó el 60 por ciento de la disminución de la pobreza en la región.

"México contribuyó con el 60 por ciento de la reducción de la población en situación de pobreza en toda la región. Es decir, hay crecimiento, pero, muy importante, hay distribución de la riqueza. El crecimiento sin distribución de la riqueza no necesariamente beneficia a la población. El aumento salarial y los programas de Bienestar permiten que haya una mayor distribución, reducción de la pobreza y un momento de México en donde estamos, pues, incluso en mucho mejores condiciones que muchos países de esta organización a la que pertenece México desde los años noventa, donde están prácticamente todos los países desarrollados", puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.



