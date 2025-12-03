México avanza hacia una jornada laboral de 40 horas









La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una propuesta de reforma para reducir gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas, tras alcanzar un acuerdo con trabajadores, empleadores y representantes laborales. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, fortalecer el cuidado de la salud y disminuir el riesgo de accidentes laborales. La reducción será paulatina: en 2026 entrará en vigor la ley, en 2027 la jornada bajará a 46 horas, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y será hasta 2030 cuando se consolide la jornada de 40 horas semanales.





Respecto a las horas extra, el nuevo esquema sí las permitirá bajo reglas claras: podrán trabajarse hasta 12 horas semanales, pagadas al doble como lo establece la ley, y siempre será decisión del trabajador realizarlas. El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, subrayó que esta reforma busca evitar jornadas extenuantes, fortalecer la seguridad en el entorno laboral y mejorar el bienestar general de la fuerza laboral mexicana.