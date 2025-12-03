﻿﻿
México avanza hacia una jornada laboral de 40 horas

Diciembre 03 del 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una propuesta de reforma para reducir gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas, tras alcanzar un acuerdo con trabajadores, empleadores y representantes laborales. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, fortalecer el cuidado de la salud y disminuir el riesgo de accidentes laborales. La reducción será paulatina: en 2026 entrará en vigor la ley, en 2027 la jornada bajará a 46 horas, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y será hasta 2030 cuando se consolide la jornada de 40 horas semanales.


Respecto a las horas extra, el nuevo esquema sí las permitirá bajo reglas claras: podrán trabajarse hasta 12 horas semanales, pagadas al doble como lo establece la ley, y siempre será decisión del trabajador realizarlas. El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, subrayó que esta reforma busca evitar jornadas extenuantes, fortalecer la seguridad en el entorno laboral y mejorar el bienestar general de la fuerza laboral mexicana.

