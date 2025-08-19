México, entre los países que más consumen refresco en el mundo









El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, advirtió que en México se consumen en promedio 166 litros de refresco por persona al año, lo que equivale a unas 15 cucharadas de azúcar diarias. Esta ingesta excesiva está relacionada directamente con la aparición de enfermedades crónicas, al atribuirse 1 de cada 3 nuevos casos de diabetes y 1 de cada 7 de padecimientos cardiovasculares al consumo de bebidas azucaradas.





En 2024, el país registró más de 192 mil muertes por enfermedades cardiovasculares y 112 mil por diabetes, cifras que consolidan a ambos males como las principales causas de mortalidad. Las autoridades insisten en que reducir el consumo de refrescos, mejorar la educación alimentaria y fortalecer políticas públicas son medidas urgentes para proteger la salud de la población, en especial de niños y adolescentes.