México no descarta imponer arancel del 25 % al acero y aluminio de EE.UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no descarta aplicar un arancel del 25 % al acero y aluminio provenientes de Estados Unidos, en respuesta a las críticas de la oposición por no implementar medidas recíprocas como lo ha hecho Canadá. No obstante, subrayó que aún se mantienen conversaciones con autoridades estadounidenses para evitar la imposición de estas tarifas, las cuales podrían encarecer el precio de ambos metales en el mercado nacional.





Sheinbaum dejó claro que la prioridad es proteger a las empresas mexicanas y alcanzar un acuerdo mediante el diálogo antes de tomar cualquier acción definitiva. Asimismo, informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, continuará liderando las negociaciones con Estados Unidos mientras se mantiene en comunicación constante con el sector empresarial mexicano para analizar el impacto y viabilidad de posibles medidas.