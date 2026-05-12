México reduce 40 % los homicidios dolosos en 2026

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a la coordinación con los estados de la República como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos presentan una reducción del 40 por ciento, de septiembre de 2024 a abril de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.5, lo que representa 34 homicidios dolosos menos diarios y que ubica a abril de 2026 como el más bajo en 11 años.

"Es la Estrategia de Seguridad que hemos presentado hoy (martes), que se está perfeccionando todos los días. Recuerden que en la reunión de Gabinete de Seguridad que tenemos todos los días vemos estados, vemos problemáticas, atendemos. Nos sentamos, trabajamos, buscamos mecanismos de perfeccionamiento de nuestra estrategia", puntualizó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".