México tiene que seguir creciendo con prosperidad

Se reúne Sheinbaum con militantes en Guaymas, Sonora. Cortesía

Sonora.- "El desarrollo es con todos y con todas, porque no puede ser que el desarrollo sea para unos cuantos y para otros no", fue el mensaje principal de la precandidata de "Sigamos Haciendo Historia" —coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el encuentro con la militancia de Guaymas, en el estado de Sonora, donde recordó que la Cuarta Transformación no es un modelo individualista, sino que por el contrario, es un proyecto que vela por el crecimiento de todas y todos.