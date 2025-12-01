México y Singapur fortalecen lazos con nueva embajada





Este lunes se formalizará la instalación de la embajada de Singapur en México, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera. La mandataria adelantó que sostendrá una reunión con el presidente singapurense, Tharma Shanmugaratnam, para abordar temas de intercambio comercial, inversiones y proyectos conjuntos, en el marco del 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Como parte de la visita oficial, Sheinbaum encabezará la ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional, donde ambos jefes de Estado mantendrán un encuentro privado con sus respectivos equipos. Al finalizar, ofrecerán una conferencia de prensa conjunta para dar a conocer los acuerdos alcanzados.



