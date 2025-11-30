Militares en retiro marchan al Zócalo

México.- Militares en retiro marcharon desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir condiciones dignas de retiro, así como respeto a los integrantes de las Fuerzas Armadas.





Peticiones

Desde las 11:00 horas, los manifestantes se concentraron en Paseo de la Reforma para dirigirse a Palacio Nacional, donde entregaron un pliego petitorio con sus demandas, como el mejoramiento de hospitales y el abasto de medicamento para personal militar, la entrega de pensiones completas a viudas y huérfanos, entre otras.