MMI se corre con gran respuesta

La capital chiapaneca vivió este domingo una de las jornadas más intensas de Atletismo del año con la realización del Medio Maratón Internacional (MMI) Chiapas 2025, una competencia que reunió a más de dos mil corredores que se dieron cita desde primeras horas para encarar un recorrido exigente pero lleno de identidad. Las actividades iniciaron exactamente a las 5:50 de la mañana a la altura del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, punto donde los contingentes comenzaron a avanzar rumbo a la avenida Central para emprender el trayecto que cruzó la ciudad hasta conectar con el municipio de Chiapa de Corzo, donde se definieron las posiciones.











