Monreal respalda propuesta del gobernador de Chiapas

México.- El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que es importante el anuncio del miércoles de Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, en el sentido de que enviará una iniciativa al Congreso estatal y luego al federal para dotar de armas de alto poder a las corporaciones de seguridad estatales para enfrentar a la delincuencia organizada.