Morena niega vínculos con Rodolfo León Aragón

México.- Morena rechazó tener vínculos con Rodolfo León Aragón, expresidente municipal de Salina Cruz, Oaxaca, conocido como "Coco León" y quien también ha sido cuestionado por sus presuntos vínculos con el Cártel de Juárez.

Por medio de un comunicado, el partido oficialista negó que el también exdirector de la Unidad Antinarcóticos y de la Policía Judicial Federal formara parte de Morena y aseguró que tampoco "se incorporará a nuestras filas"; esto, luego de que algunos medios señalaran que se había integrado con el objetivo de "consolidar la estructura del partido en el Istmo de Tehuantepec".



