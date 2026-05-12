Morena no señalará a Rocha Moya sin pruebas

México.- La nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, se utiliza como pretexto para vulnerar la soberanía nacional.

En conferencia de prensa desde Chihuahua, la dirigente guinda respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no encubrir a nadie, pero afirmó que no se puede señalar a Rocha Moya si no hay pruebas fehacientes en su contra.