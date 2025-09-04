Muere Giorgio Armani, leyenda de la moda italiana, a los 91 años









El mundo de la moda despide a Giorgio Armani, reconocido como el "rey" del estilo italiano, quien falleció este jueves en Milán a los 91 años, rodeado de su familia y de su compañero Leo Dell'Orco. La casa Armani confirmó la noticia destacando su incansable labor hasta los últimos días, dedicada a sus colecciones y proyectos, pese a los problemas de salud que lo habían obligado a alejarse brevemente de las pasarelas.





Considerado un ícono universal, Armani transformó la moda contemporánea al poner la elegancia y la libertad femenina en el centro de sus creaciones. Su visión redefinió la alta costura con diseños sobrios, atemporales y sofisticados, que lo convirtieron en una figura irrepetible en la industria. Su legado permanece como símbolo de estilo y modernidad en todo el mundo.