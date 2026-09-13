Mundial enfría las ventas de artículos patrios

CdMx.- Entre montones de listones, moños, banderas y adornos en verde, blanco y rojo, los comerciantes esperan sentados detrás de sus puestos a que llegue el comprador. La mercancía ocupa prácticamente cada espacio disponible: accesorios para el cabello, distintivos tricolores y toda clase de objetos preparados para vestir de México las celebraciones de septiembre.

Los vendedores hablan con familiaridad de un oficio que conocen desde hace años. Atienden, acomodan una y otra vez sus productos y esperan. Pero esta temporada, dicen, el movimiento ha sido menor.



