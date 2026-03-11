Niegan que empresario tenga nexos con 4T

Villahermosa.- El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, negó que el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas tenga nexos con la 4T.

"Todos los días los adversarios agarran cualquier cosa para golpear a la cuarta transformación, nada que hay que decirles que este empresario no es empresario de seis u ocho años para acá, es un empresario que viene de cerca de 20 años de Pemex, que pasó por los gobiernos del PAN y por los gobiernos del PRI. Que no hablen mucho, no se vayan a morder la lengua y les vaya a escurrir la sangre a los demás", aseguró.