Ningún partido puede ser paraguas para delinquir: CS

México.- Tras la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que ni Morena ni otro partido político puede ser "paraguas" para delinquir o para corromperse.

"Además, este alcalde pues es de Morena, ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país", declaró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de ayer viernes 6 de febrero en el 12.º Batallón de Infantería de la 21.ª Zona Militar.