Ninguna potencia extranjera va a decir cómo gobernar

México.- En la conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que ninguna potencia extranjera le dirá a las mexicanas y mexicanos cómo gobernar, por ello, destacó que quienes buscan el apoyo en el exterior, al no tener respaldo popular, están destinados a la derrota, ante esto, recordó que nada está por encima de la soberanía, la libertad, la independencia ni de los intereses del pueblo de México.