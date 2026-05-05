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Ninguna potencia extranjera va a decir cómo gobernar

Mayo 05 del 2026
Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla. Cortesía
Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla. Cortesía

México.- En la conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que ninguna potencia extranjera le dirá a las mexicanas y mexicanos cómo gobernar, por ello, destacó que quienes buscan el apoyo en el exterior, al no tener respaldo popular, están destinados a la derrota, ante esto, recordó que nada está por encima de la soberanía, la libertad, la independencia ni de los intereses del pueblo de México.

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