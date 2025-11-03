No habrá impunidad en asesinato de Manzo: Sheinbaum

México.- Al reiterar su condena por el "cobarde" y "vil" homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el caso no quedará impune, y expresó sus condolencias a la familia y seres queridos, además que no se dejarán solas a las personas de Michoacán.

En su conferencia mañanera de ayer lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó a la oposición de "buitres" ante el caso y culpó a la "guerra contra el narco" del expresidente panista, Felipe Calderón.