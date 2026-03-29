No nos puso una élite en la Presidencia: Sheinbaum

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su llegada a la Presidencia no fue resultado de imposiciones de grupos de poder, sino de la decisión del pueblo, al tiempo que criticó a los gobiernos del periodo neoliberal.

Durante la Entrega de Certificados a Mujeres Campesinas, realizada en el Parque Ecoturístico de las Maravillas, en la alcaldía Tlalpan, la mandataria sostuvo que a diferencia de administraciones pasadas, su gobierno forma parte de un proyecto político surgido del respaldo popular.