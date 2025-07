"No nos vamos a cansar, no vamos echar un solo paso para atrás"

Con el firme compromiso de capacitar a los elementos de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, encabezó la ceremonia de clausura del "Curso de Técnicas y Tácticas Policiales", en el cuartel general Llano San Juan en el municipio de Ocozocoautla.

En este curso se graduaron 25 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), quienes adquirieron una formación intensiva que integra instrucción táctica, jurídica, operativa y de supervivencia, orientada a la atención de misiones de alto riesgo, con un enfoque diferenciado en entornos urbanos, rurales, selváticos y fronterizos.

En el acto de clausura, el doctor y piloto aviador, Aparicio Avendaño señaló "Quiero decirle que la instrucción constante que ha tenido el señor gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, es la capacitación permanente, en este sentido hoy estamos graduando un grupo de 25 elementos de la FRIP con diferentes tácticas de armamento, tiro, combate urbano, intervención, medicina táctica, operaciones rurales, acondicionamiento físico, esto un curso de alta especialidad".

Con este curso se ratifica la capacitación constante a los elementos de la SSP, tal como lo ha instruido el mandatario estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, para alcanzar la pacificación del estado de Chiapas y contar con elementos con la mayor eficacia ante los compromisos de brindar seguridad.

En el evento, el titular de la SSP, reiteró que la pacificación de Chiapas se ha logrado con el trabajo conjunto, coordinado, cooperación y la confianza, "Vamos a seguir avanzado, estoy seguro que vamos por buen camino, que se ha trazado y sobre todo vamos alineado a la política pública integral de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y no vamos a bajar la guardia, una de las cosas que nos pide la población es que no nos echemos para atrás, y desde esta trinchera, les digo lo que ha comentado nuestro gobernador no nos vamos a cansar, no vamos echar un solo paso para atrás, vamos a seguir trabajando para la pacificación de Chiapas".

En su intervención, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reconoció el trabajo que se realiza día con día, "Como se ha mencionado muchas veces, ustedes son los protagonistas de la paz de Chiapas, todas las mujeres y todos los hombres que están al frente de las operaciones, nos sentimos orgullosos de lo que están haciendo. Chiapas va a la vanguardia no solamente en la estrategia de seguridad que se ha implementado junto a mi hermano el secretario, Oscar Aparicio, el gobernador y un servidor, desde hace más de seis meses, sino también va a la vanguardia a las modificaciones legales".

Al evento acompañaron al titular de la SSP, Comandante de la 31 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velazco; Maestra María Baldranmina Zepeda Melgar, de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana Federal; Maestro Francisco Nava Coajicalco, Jefe del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas; Maestro José Domingo Bezares Vázquez, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Maestro José Alonso Llaven Villareal, director del Centro Estatal de Control Certificado; Licenciado Jorge Acero, presidente municipal de Berriozábal y Licenciado Francisco Javier Chambe Morales, presidente municipal de Ocozocoautla de Espinosa; maestro Álvaro Cuahutémoc Serrano Escobedo, Subsecretario de Seguridad del Pueblo; Maestro Pablo Filiberto Camacho Aguilar, rector de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste y comisario Jefe, Maestro, Hugo Alejandro Zúñiga Román, de la Coordinación General de Administración y Finanzas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso del Ejecutivo estatal de alcanzar la profesionalización de los cuerpos de seguridad en la entidad chiapaneca, para generar un clima de paz y tranquilidad.