AMLO calificó ex titular de la CNB, Karla Quintana, de "conservadora" y de tener un pensamiento de derecha. El Universal

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el jueves que su gobierno no reprime, no desaparece ni tortura a nadie y no permite masacres, además de que respeta los derechos humanos.

En conferencia de prensa, al lanzarse en contra de la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, a quien señaló de declarar que había 126 mil desaparecidos y que la mayor parte de estas desapariciones fueron en el actual gobierno.