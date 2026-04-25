Nunca abandonamos al desprotegido: Claudia

Hidalgo.- Desde Tenango de Doria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que están en marcha las obras de rehabilitación por las lluvias de octubre de 2025 que afectaron a cinco estados, entre ellos Hidalgo, y en total, a lo largo del sexenio en la entidad se invertirán 41 mil 865 millones de pesos (mdp) en infraestructura educativa, carretera y ferroviaria, lo que refleja la esencia de la Cuarta Transformación: que nunca abandonará a los desprotegidos ni a quien más lo necesita.