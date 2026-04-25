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Nunca abandonamos al desprotegido: Claudia

Abril 25 del 2026
Anunció la presidenta obras de rehabilitación tras las pasadas lluvias en Hidalgo. Cortesía
Anunció la presidenta obras de rehabilitación tras las pasadas lluvias en Hidalgo. Cortesía

Hidalgo.- Desde Tenango de Doria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que están en marcha las obras de rehabilitación por las lluvias de octubre de 2025 que afectaron a cinco estados, entre ellos Hidalgo, y en total, a lo largo del sexenio en la entidad se invertirán 41 mil 865 millones de pesos (mdp) en infraestructura educativa, carretera y ferroviaria, lo que refleja la esencia de la Cuarta Transformación: que nunca abandonará a los desprotegidos ni a quien más lo necesita.

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