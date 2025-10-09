﻿﻿
Pagarán 40 mil mdp que adeuda a farmacéuticas

Octubre 09 del 2025
El objetivo es destrabar el plan de pagos; Alejandro Malagón Barragán. Cortesía
México.- En octubre ya se comenzará a pagar las deudas que tiene el Gobierno Federal con las farmacéuticas, las cuales ascienden a 40 mil millones de pesos (mdp), de acuerdo con Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).

Malagón explicó que los adeudos a la industria, en algunos casos parten desde 2022, y son importantes, por lo que la presidenta del país Claudia Sheinbaum Pardo mandó una instrucción de que tenía que arreglarse el pago a las farmacéuticas.

