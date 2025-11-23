Panteras celebra doble triunfo en la jornada 6

La jornada número 6 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez dejó como uno de sus principales protagonistas al conjunto de Panteras, que este fin de semana consiguió dos triunfos importantes durante la actividad disputada en la cancha de la colonia Popular. Con una actuación sólida y mayor estabilidad en su sistema colectivo, el equipo felino dio un paso significativo en la tabla general, consolidando un avance que venía construyéndose desde semanas anteriores.











