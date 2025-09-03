﻿﻿
Parabrisas quiere ganar todo

Septiembre 03 del 2025
Parabrisas La Estrella Blanca desplegó su mejor Futbol en Caña Hueca y avanzó a la siguiente ronda. Cortesía
El conjunto de Parabrisas La Estrella Blanca sigue firme en su objetivo de conquistar todos los títulos en disputa dentro de la Liga Independiente de Futbol. Luego de su reciente clasificación a las semifinales del Torneo de Liga, se instaló en la misma instancia, pero del Torneo de Copa, tras imponerse con autoridad por 7-1 ante Deportivo Tadeo, demostrando que atraviesa por un gran momento y que es uno de los favoritos para llevarse el campeonato.




