Pemex recupera su capacidad de refinación: Claudia

Hidalgo.- Desde Atitalaquia, Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la colocación de un reactor hidrodesulfurizador de naftas, que forma parte de la modernización de la refinería de Tula, la cual se suma a la inversión que se realiza en ocho refinerías del país que le permiten a Petróleos Mexicanos (Pemex) recuperar su capacidad de refinación y de producción de más de un millón de barriles diarios para alcanzar la soberanía energética nacional.