Pensión del Bienestar aumenta a 6 mil 400 pesos bimestrales a partir de 2026





El Gobierno de México hizo oficial el regreso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con un incremento en el monto del apoyo económico. De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, el aumento autorizado es de 200 pesos, por lo que a partir de enero de 2026 los beneficiarios recibirán 6 mil 400 pesos bimestrales, en comparación con los 6 mil 200 pesos que se entregaron durante 2025.

La funcionaria federal informó que este ajuste no solo aplicará a la Pensión para Adultos Mayores, sino también a otros programas sociales como la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras, los cuales también registrarán incrementos en sus apoyos. Asimismo, se dio a conocer que el calendario de pago del bimestre enero-febrero ya fue publicado y los depósitos se realizarán del 5 al 28 de enero, siguiendo el orden habitual de acuerdo con la inicial del primer apellido de las y los beneficiarios.



