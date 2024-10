Pérdida total: casa queda calcinada en incendio

SAN CRISTÓBAL. En la calle Las Gardenias del barrio María Auxiliadora, localizado en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, una vivienda construida de madera con techo de lámina, acabó calcinada. El Cuerpo de Bomberos al llegar no pudo hacer demasiado y se encontró con la pérdida total del inmueble, aunque más allá de los daños materiales y crisis nerviosa de los afectados, por fortuna, no hubo heridos o decesos que lamentar. A pesar de que en un principio los vecinos intentaron sofocar el voraz fuego, no pudieron hacer demasiado.