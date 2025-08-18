Petroleros apalean a Pejelagartos

En un partido en el que la ofensiva marcó la diferencia, los Petroleros dominaron de principio a fin y terminaron imponiéndose con pizarra de 14 carreras por 4 sobre los Pejelagartos, en el duelo celebrado el fin de semana. El encuentro correspondiente a la jornada 12 de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, disputado en campo de los chiapanecos, mostró dos caras: la contundencia al bat de la visita y las dificultades de los locales para contener los ataques rivales.











