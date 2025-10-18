Pichones FC vuela a la final

Con una actuación contundente y un despliegue ofensivo de principio a fin, Pichones FC consiguió su boleto a la gran final del Torneo Veteranos Jr. de la Liga Palapa Fut 7, tras imponerse con autoridad por 7-2 ante Cuates FC, en una de las semifinales más esperadas del certamen. El encuentro se desarrolló bajo un gran ambiente competitivo y con tribunas repletas en las instalaciones de Palapa Fut 7, donde el conjunto emplumado mostró su mejor versión futbolística.











