Piden evitar compras de pánico de gas LP

México.- La Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) hicieron un llamado a la población a no hacer compras de pánico de gas LP, ya que el abasto está garantizado.

"La Sener, Pemex, así como las empresas Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras, confirman que el abasto en todos los estados del centro, así como en toda la República mexicana, está garantizado y se cuenta con los inventarios para atender la demanda regular de este energético, por lo que hacen un llamado a la población a mantener la calma y no realizar compras de pánico", señaló la Sener en un informe.