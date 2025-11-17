Piden garantizar presupuesto para víctimas a la SCJN

México.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), junto con el Centro de Análisis e Investigación Fundar, hicieron un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que garantice el mínimo presupuestal destinado a la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, un derecho previamente conquistado que, conforme a resolución de la Primera Sala, fue violentado con la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) de noviembre de 2020.