Plan B va por recorte de regidores en municipios

México.- La iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, llamado Plan B, reducirá a solo 15 los regidores en los más de dos mil 500 municipios del país, así como prohibirá el nepotismo para que familiares de alcaldes puedan aspirar al mismo cargo de manera inmediata.

De acuerdo con la iniciativa que recibió el Senado, "cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías".